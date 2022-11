Afrique: "Du Soudan à l'Argentine" de Ricardo Preve - L'itinéraire fabuleux de Rosenvasser

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'Argentine est un pays qui a une production cinématographique importante assez connue à ravers le monde. Nous organisons au moins un cycle par an et je constate que le public tunisien aime le cinéma argentin et il attend toujours des nouveautés dans ce sens".

Pour raconter l'itinéraire fabuleux de Rosenvasser, qui connaissait le tout-Buenos Aires et recevait chez lui à dîner des gens comme Jorge-Luis Borges, Ricardo Preve, s'est déplacé au Soudan dans la région d'Akasha, entre autres, où il y a eu des fouilles. Il a également demandé à la fille de l'égyptologue, Elsa Rossenvasser Feher, disparue avant d'avoir vu le documentaire, qui vivait à La Jolla en Californie et qui a fait, elle aussi, une carrière de scientifique, de raconter son père, ses parents qu'elle accompagnait dans les années 1960 au Soudan".

De ses œuvres, nous citerons "La noche antes" en 2006, sur l'ultime nuit de la vie de Martin Miguel de Güemes, héros de la guerre d'indépendance de l'Argentine, et "La notte prima" en 2007, sur Anita Garibaldi, épouse du révolutionnaire italien du même nom, ayant donc une relation forte avec la période du Risorgimento, née au Brésil et morte en Italie.

Le public était au rendez- vous pour assister à la projection de ce documentaire argentin. Le cinéma argentin ne nous est pas étranger, il faut croire, mais cette fois, c'est un cinéaste qui accompagne son documentaire. Nous citerons M. Ricardo Preve, derrière ses allures d'aristocrate, très communicatif et jovial, un réalisateur qui connaît très bien l'Afrique. Une grande figure du cinéma en Argentine et qui n'est pas à son premier documentaire.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.