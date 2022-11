Afrique: Marcron en marge du Sommet de Djerba - La Francophonie doit porter un projet de "reconquête de la langue française"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"La Francophonie est un voyage dans le temps et les continents, elle doit être un espace vivant de reconquête et non pas un espace institutionnel", a-t-il dit.

Il a, également, évoqué, dans ce sens, la montée des mouvements anticolonialistes et la migration vers la langue anglaise qui, selon ses propos, reste plus accessible que la langue de Molière.

Emmanuel Macron a expliqué que des facteurs politiques qu'il a qualifiés de "hasards, morsures et blessures de l'Histoire" et d'autres en lien avec les difficultés d'apprentissage du français sont à l'origine de ce recul.

