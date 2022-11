Afrique: Saïed au Sommet de la Francophonie - Malgré les obstacles la Tunisie a honoré ses engagements par respect pour ses traditions

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Selon lui, si on réussit aujourd'hui à Djerba et demain ailleurs à appréhender et à surmonter nos problèmes avec plus d'humanisme, tout le monde sortira vainqueur. Et d'ajouter, l'être humain est un être humain partout.

Dans mon dictionnaire préféré " le Littré ", le mot francophonie n'existe pas. Il est apparu vers la fin du 19e siècle, une ère bien révolue après l'émancipation des peuples et l'incarnation des principes de liberté et de justice pour l'ensemble de l'humanité. Nous n'avons aucun complexe envers les langues étrangères. Ibn Khaldoun, Al Jahidh et autres penseurs et sociologues arabes ont parlé des langues et des apports des unes aux autres.

La tenue de ce sommet est le fruit d'un travail collectif continu, avec une volonté ferme, non pour l'organiser dans les meilleures conditions mais aussi pour le réussir et aboutir à des résultats tangibles.

Tunis — J'ai choisi Djerba pour cette manifestation, cette île connue, en Tunisie et ailleurs, comme île de rêve, belle et accueillante, ouverte sur le monde entier. Le choix n'est pas donc fortuit. Ce lieu merveilleux peut contribuer à réaliser nos rêves communs, a déclaré le président de la République Kaïs Saïed, à l'ouverture du XVIIIe Sommet de la Francophonie.

