Ile Maurice: Saisie de drogue - Bruneau Laurette toujours pas confronté aux vidéos malgré l'engagement de la police

Bruneau Laurette a comparu une fois de plus en Cour entouré des membres de la GIPM armés jusqu'aux dents. Les membres du public qui devaient se rendre au tribunal pour des contraventions ont dû subir des interrogatoires avant de pouvoir entrer dans la salle d'audience. Certains, dont les affaires devaient être entendues le matin, n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement du fait qu'ils ont dû attendre la fin de l'audience de Bruneau Laurette pour que leur cas soit entendu. "Pe fer enn ta tamtam pou nanyen", souligne un conducteur présent en Cour depuis 9h pour une affaire de contravention. A l'extérieur du tribunal, les sympathisants de Bruneau Laurette étaient fidèles au rendez-vous et ont exprimé leur soutien à l'activiste.

Me Shakeel Mohamed a soulevé plusieurs zones d'ombre sur le fait que la drogue aurait pu avoir été contaminée car elle a été placée dans une pièce sans aération où se trouvaient plusieurs personnes. Le fait que Bruneau Laurette se soit vu refuser toute communication avec ses hommes de loi a aussi été soulevé. Ce à quoi le SP Rajaram n'a pu apporter de réponse. Le témoin devait par contre à maintes reprises déclarer que l'enquête sera menée en toute "fairness" et que là où il y a des zones d'ombre, il enquêterait davantage pour découvrir la vérité.

Par ailleurs, les avocats de Bruneau Laurette avaient envoyé une lettre au commissaire de police demandant que la voiture de l'activiste, une BMW, dans laquelle la drogue avait été retrouvée, soit examinée en présence de ses avocats. Bruneau Laurette avait indiqué dans ses dépositions que sa voiture n'était pas verrouillée ce jour-là et que n'importe qui pouvait avoir accès au coffre d'une simple manœuvre. "Why is it that both letter sent for the request that could disculpate completely our client and give credit to the statement that the drug was placed has not been attended to?" a demandé Me Mohamed. Le SP Rajaram a indiqué que les 7 et 8 novembre, la voiture avait été examinée en présence de l'accusé et des policiers responsables de l'enquête et qu'il ne s'est jamais plaint à ce moment-là. Le "supervising officer" a toutefois accepté de refaire l'exercice en présence des avocats. Me Mohamed a insisté pour que ce soit la compagnie Leal qui fasse l'examen de la voiture.

