Cote d'Ivoire: Éducation nationale- La 10ème édition des journées carrières prévue à Adzopé

Des stands d’exposition seront tenus par les structures de formation et des corps de métier afin de présenter les offres de formations et leurs débouchées professionnelles ainsi que les exigences des métiers. Une visite dans une entreprise de la région est également prévue afin de donner l’opportunité aux élèves de mieux s’imprégner des réalités du monde du travail.

La rencontre, a souligné Karidia Koné Soukoulé, s’inscrit dans la vision du ministère de l’Éducation et de l'Alphabétisation de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et de les aider à la maturation des choix scolaires et professionnels.

Selon elle, cette activité organisée par la Dod, vise à créer un plateau d’échanges entre les élèves, les étudiants, les déscolarisés, les parents d’élèves, d’une part, et les représentants des structures de formation et les professionnels du monde du travail, d’autre part. « Les journées carrières constituent un forum d’échanges et de partage qui permet aux élèves, étudiants et déscolarisés de se frayer un chemin sûr vers le monde du travail », ajoute le Cicg

« Au titre de cette année scolaire, il est prévu la 10ème édition des journées carrières. Pour cette édition, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a choisi la ville d’Adzopé, chef-lieu de la Région de la Mé, pour abriter l’évènement. Placé sous le patronage du Premier Ministre Patrick Achi, cette rencontre se déroulera les 24, 25 et 26 novembre 2022 autour du thème : Quelle école pour quel citoyen ivoirien ? », a déclaré Karidia Koné Soukoulé.

