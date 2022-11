Burundi: Une Burundaise en bikini dans un concours de beauté suscite le courroux du gouvernement

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Depuis, les Burundais se déchirent sur la question. Une partie approuve le ministère de la Culture et de la jeunesse, gardien " de l'ordre ", de la " culture " et de la " morale ". Une autre partie dénonce l'" hypocrisie " d'un ministère qui ferme les yeux, selon elle, sur de nombreux crimes dont sont victimes les jeunes filles.

En vain, les organisateurs du festival " Buja pour Bujumbura Sans Tabous " avaient expliqué, à l'époque, que cette exhibition cherchait à montrer comment deux cultures, traditionnelle et moderne, pouvaient se mélanger. Le festival n'avait duré qu'à peine 5 minutes, avant que les tambourinaires ne remettent leurs costumes traditionnels. Aussitôt, le ministre Ezéchiel Nibigira a suspendu ce festival et interdit le groupe Amagaba de tout spectacle, pendant six mois.

Ce n'est pas la première fois que ce ministère de la Jeunesse et de la Culture s'érige en gardien des bonnes mœurs. ll y a dix mois, il avait sévi après une polémique sur les réseaux sociaux, contre l'un des plus célèbres groupes de danse traditionnelle, Amagaba qui avait " osé " battre les Tambours sacrés du Burundi en costume cravate lors du festival " Buja sans tabou ".

