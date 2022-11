Algérie: Décès de 9 personnes par asphyxie au monoxyde de carbone depuis début novembre

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Elle a, également, préconisé d'utiliser un détecteur de gaz monoxyde de carbone comme moyen d'alerte et à appeler le numéro d'urgence 14 et le numéro vert 1021 de la Protection civile en cas d'accident, en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.

Elle a préconisé, à cet effet, d'aérer son logement au moins 10 minutes par jour, de ne jamais obstruer les entrées et les sorties d'air, à ventiler la pièce pendant l'utilisation de l'appareil de chauffage et à entretenir régulièrement les appareils de chauffage par des professionnels.

