Algérie: "Algeria Venture" - Accompagnement de plus de 800 start-up depuis 2021

Pour sa part, le vice-recteur de l'université d'Oran 2 Mohamed Benahmed chargée de la pédagogie, Mekakia-Mehdi Mokhtaria, a indiqué, à l'ouverture de cette session de formation, qu'un programme de sensibilisation a été élaboré par la Direction de la recherche scientifique et du développement technologique avec de nombreux partenaires dans le but de promouvoir l'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat en milieu universitaire.

Il a expliqué que cet accélérateur représente une valeur ajoutée à l'économie nationale en accompagnant les start-up à incarner des idées avec une vision moderne et avec un esprit entrepreneurial, notamment après la décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à la création de deux dispositifs, "Un diplôme, une start-up" et "Un diplôme, un brevet d'invention" au profit des jeunes universitaires.

Dans ce contexte, M. Sousou a souligné que l'accompagnement, par son organisation, commence dès la conception de l'idée jusqu'à sa concrétisation, en plus de l'aide apportée aux jeunes entrepreneurs dans la recherche des marchés locaux et étrangers leur permettant de commercialiser leurs produits.

En tant que premier accélérateur public de start-up, sous la tutelle du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, "Algérie Venture" a, jusqu'à présent, accompagné pas moins de 800 start-up au travers des incubateurs d'affaires, des mini-accélérateurs ou à titre individuel, a indiqué à l'APS Salaheddine Sousou, représentant et ambassadeur de cet organisme, en marge d'un stage de formation en entrepreneuriat au profit des étudiants de l'université d'Oran 2 Mohamed Benahmed à l'occasion de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat.

