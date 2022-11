Tunisie: Gabès-Elections - Pollution, santé et chômage, les principaux préoccupations de la région

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En plus de l'absence de zones industrielles aménagées, le non-développement de l'activité de l'aéroport Gabès-Matmata est parmi les obstacles major au développement et au dynamisme de la région.

Ce taux élevé de chômage résulte, selon les experts, du faible investissement dans la région et d'un tissu industriel non-diversifié dont les activités concernent essentiellement les secteurs chimique et énergétique.

S'agissant du dossier de la santé, l'hôpital universitaire de Gabès et sa rénovation est l'un des problèmes qui affectent les citoyens. Actuellement, l'hôpital travaille avec seulement la moitié de sa capacité en raison de la fermeture depuis plus de deux ans de plusieurs salles de l'établissement en plus des salles de consultation pour rénovation. A ce sujet, la direction de l'hôpital a été dans l'obligation de louer un bâtiment moyennant annuellement 114 mille dinars pour pallier aux maques de salles de consultation, selon un responsable de l'établissement.

Dans ce contexte, plusieurs composantes de la société civile de Gabès ont organisé plusieurs manifestations pour demander les autorités concernées de trouver une solution radicale à la pollution et d'appliquer la décision gouvernementale publiée le 29 juin 2017 stipulant l'arrêt du déversement de phosphogypse et des déchets industriels dans la mer de Gabès.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.