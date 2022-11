Soudan: Cinquième conférence sur les graines oléagineuses et légumineuses à l'Hôtel Corinthia

Khartoum — La cinquième conférence sur les graines oléagineuses et légumineuses a débuté Samedi à l'Hôtel Corinthia à Khartoum, en présence de représentants du Ministère du Commerce et de l'Approvisionnement et de l'Agriculture et des Forêts et des ambassadeurs du Sultanat d'Oman et de l'Inde au Soudan, et avec la participation d'un grand nombre de sociétés locales et étrangères et de toutes les autorités concernées.

S'adressant à la séance d'ouverture de la conférence, le représentant de la Chambre Nationale des Exportateurs, Isam Fadalla, a dit que la conférence présente un certain nombre de papiers scientifiques sur les graines oléagineuses de différentes régions du Soudan, en particulier le sésame, l'arachide et le tournesol, en plus des légumes.

Il a indiqué que le Soudan obtient une production abondante de graines oléagineuses, et que le monde le considère comme la source la plus importante sous la lumière de la crise alimentaire dans le monde, notant que la conférence fournit des informations sur la production et les pays concurrents dans le domaine des graines oléagineuses pour aider les faiseurs de décision dans la bonne gestion pour le bénéfice du Soudan.

Le secrétaire général de l'Union des Hommes d'Affaires Soudanais, Dr. Amin Abbas, a expliqué que la tenue de la conférence contribuera au progrès des exportations de graines oléagineuses, soulignant que le Soudan est l'un des principaux pays exportateurs de graines oléagineuses en Afrique, et a déclaré que les rassemblements et les conférences sont une occasion d'échanger les informations et d'accroître le processus de marketing pour avancer les exportations du pays sous la lumière des défis mondiaux rencontrant la production de graines oléagineuses.

Il a souligné l'importance de la coopération entre les exportateurs et les producteurs pour couvrir la grande pénurie de graines oléagineuses et d'huiles comestibles.

La conférence a honoré un certain nombre de personnalités, incluant des chercheurs, des producteurs, des exportateurs, des agriculteurs et des compagnies pour leur contribution au développement des graines oléagineuses dans le pays.