Soudan: Don de 90 millions de yuans par la Chine pour implémenter des projets vitaux

Pour sa part, l'Ambassadeur de la Chine au Soudan a affirmé la disposition de son pays à fournir plus d'assistance technique et économique au Soudan et à renforcer davantage les relations sur tous les niveaux pour réaliser les intérêts communs des peuples des deux pays.

Il a souligné que le Soudan est un pays riche de ses potentialités et de ses ressources naturelles, et que la coopération avec les pays développés aidera à développer les produits et à réaliser des bénéfices pour toutes les parties.

Le Ministre des Finances et de la Planification Economique a fait l'éloge des positions de la Chine soutenant le Soudan et de ses efforts continus pour fournir une assistance dans les divers domaines, exprimant son espoir que les relations entre les deux pays connaîtront le progrès dans l'établissement de projets stratégiques pour le bénéfice des deux peuples amis.

Khartoum — Le Ministère des Finances et de la Planification Economique et la République Populaire de la Chine ont signé samedi un accord de don de 90 millions de yuans Chinois, équivalent à 13 millions de dollars, pour la mise en œuvre de différents projets vitaux au Soudan.

