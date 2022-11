Soudan: Khartoum accueille le 4e Festival International des Dattes Soudanaises

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a expliqué que le festival comprend des séminaires, des exposés et des expositions dans 80 pavillons, en plus de visites sur le terrain dans un certain nombre de fermes, et la distribution de neuf prix pour les meilleures fermes, variétés, l'emballage, et la ferme.

Le Directeur Exécutif de l'Association Soudanaise de Cultivation de Palme, Imad Idris, a déclaré à la SUNA que le festival est organisé par le Prix International Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole des Emirats Arabes Unis, en coopération avec le Ministère de l'Agriculture et de Forêt et l'Association Soudanaise de Cultivation de Palme.

