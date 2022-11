Ile Maurice: Présumé trafic de drogue - Un éleveur de cochons devenu millionnaire

Jeudi matin, les hommes du chef inspecteur Subareddi de la Western Division de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, ainsi que le sergent Mohun, soutenus par des policiers de la Special Supporting Unit et du Groupe d'intervention de la police mauricienne, ont pris d'assaut la maison de Wayne Indiano Attock, un éleveur de porc de 28 ans, habitant Baie-du-Tombeau.

De l'héroïne pure d'une valeur marchande d'environ Rs1, 2 million, ainsi que plusieurs bijoux, dont des chaînes et des bagues en or, soupçonnés de provenir de l'argent de la vente de la drogue, ont été saisis. Sur un terrain qu'il a acheté se trouvaient plusieurs véhicules et un yacht, qui ont également fait l'objet de saisie.

Wayne Indiano Attock était sur les radars de la Field Intelligence Office depuis un moment. Le colis dans lequel se trouvait l'héroïne pèse 78 gm. Wayne Indiano Attock a été arrêté sous une accusation provisoire de trafic de drogue.

Les éleveurs de porc sont sous surveillance depuis longtemps. D'ailleurs, en 2019, la commission anti-corruption avait procédé à six arrestations pour blanchiment d'argent. Ces six suspects avaient le même train de vie. Ils portaient des chaînes et des bagues en or, s'étaient fait mettre des dents en or ou de platine dans la bouche et portaient des vêtements griffés. Ils roulaient dans des voitures luxueuses, n'hésitant pas à afficher leurs richesses sur les réseaux sociaux. Ils se montraient souvent lors de soirées. Une autre de leur passion serait le Tuning de voitures et de motos afin de participer à des rallyes.

Un style de vie qui tranche drastiquement avec les revenus générés par leurs métiers respectifs, soit de maçons, de manœuvres et d'éleveurs de porcs. C'était pareil pour Wayne Indiano Attock, qui portait beaucoup de bijoux en or et avaient de nombreux biens. Les enquêteurs soupçonnent qu'il pourrait faire partie du même réseau que ceux arrêtés en 2019. Si l'ICAC pense qu'il blanchit de l'argent pour d'autres trafiquants, les enquêteurs de l'ADSU pense qu'il est "enn boss en li mêm". L'enquête le dira au fur et à mesure qu'il sera interrogé.