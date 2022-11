Ile Maurice: Hippisme - Trippi's Express libère Andre Luiz da Silva

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Sud-Africain a eu plus de chance un peu plus tôt dans la journée avec Jacalac, qui a réalisé la passe de deux. Une victoire quasi copie conforme avec son précédent succès. En sus de Jacalac, l'écurie Perdrau a aussi brillé avec Royal Italian, confié à Jeanot Bardottier. Au terme d'une ligne droite aboutie, "Bardo" a enregistré son premier succès depuis son retour en compétition cette année.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.