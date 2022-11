Ile Maurice: La ferveur mauricienne des supporters - Grand Prix de F1 et Argentine-Arabie saoudite au menu de Muzzammil Gurreebun

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"À la base je suis fan de l'Angleterre et j'aime toujours mon équipe. Mais ma femme et mon beau père sont des inconditionnels du Brésil, il y a cette culture chez nous, et on a vraiment hâte de les voir en action", nous explique ce père de famille. Ses deux enfants, Aayush, 5 ans, et Aarohi, 4 ans, sont également tombés dans la marmite brésilienne et seront à fond derrière Neymar, Casemiro and co. Où qu'ils soient à travers le monde, la grosse majorité des Mauriciens ne ratera pas une miette de Qatar 2022.

Chez la famille Deira, à Pailles, on est plus en mode samba de Janeiro. Les grigris des Ronaldo, Ronaldinho et Rivaldo ont bercé le beau père et la fille, au point où le gendre, Prakash Teeshan, est devenu un adepte des Auriverde aussi !

Fan de Manchester United et de Cristiano Ronaldo, il estime toutefois que c'est l'Argentine qui soulèvera la Coupe du monde : "Même si je suis un inconditionnel de CR7, je crois que Messi voudra prouver au monde qu'il est le meilleur joueur de tous les temps et fera la différence pour aller au bout dans ce Mondial. Argentine, favori incontestable!" Ses enfants, Ayman et Zeenat, sont aussi fans de la formation sud-américaine qui a tant de fans à travers le monde.

Mardi, il quitte Dubaï pour le Qatar et la Coupe du monde. Un autre rêve d'enfant. "Assister à un match de Coupe du monde ça donne des frissons et le Qatar ce n'est quand même pas loin de Maurice. Je suis fan de l'Italie mais cette fois je serai derrière l'Argentine.Je serai présent pour leur entrée en compétition la semaine prochaine et j'espère une grande et belle victoire pour débuter. 5-0, doublé de Messi ?", rigole-t-il.

Séjour de rêve pour le Mauricien Muzzammil Gurreebun. Passionné de sport mécanique et de football, il est actuellement à Abu Dhabi pour assister au Grand Prix de F1 et mettra ensuite le cap sur le Qatar mardi pour aller voir la rencontre de Coupe du monde Argentine Arabie saoudite.

