Ile Maurice: Canal+ hors-jeu - Les abonnés veulent siffler la fin du contrat

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pourquoi Canal+ et certains opérateurs ne peuvent diffuser les matches de la Coupe du monde ? Pour le marché francophone en Afrique, c'est New World TV qui a raflé les droits de retransmission devant Canal+ international. Alors que pour le marché anglophone c'est SuperSport International. Tandis que la MBC bénéficie des droits dus aux diffuseurs publics, soit 28 matches uniquement. De plus, la MBC propose ces jours-ci un forfait IPTV négocié avec New World TV pour les 64 matches sur son appli MBC Play pour Rs 210. La MBC va permettre aux Mauriciens de télécharger l'application sur smartphone, tablette, une télévision Android ou un Android Box.

Dès ce lundi, beaucoup vont tenter de rendre leurs décodeurs. Certains ont essayé par téléphone et par mail depuis l'annonce, sans succès. En effet, les abonnés ont signé un contrat minimum de 12 mois avec l'opérateur MC Vision/Canal+ Maurice. Pour annuler son abonnement, l'opérateur demande que l'on paye la redevance restante. Au cas contraire, un mois avant la fin de l'échéance du contrat en cours, il faudra envoyer un courriel pour demander l'annulation. Beaucoup se sont heurtés à un mur et doivent patienter jusqu'à la fin de leurs contrats. D'autres tenteront des stratagèmes pour les faire annuler.

Ainsi, des centaines d'abonnés, déçus, veulent retourner tous les équipements de l'opérateur Canal+ Maurice et résilier leur abonnement. Beaucoup de mordus du ballon rond que nous avons interrogés sont unanimes : "C'est dommage que Canal+ n'ait pu faire un effort pour ses abonnés, alors que depuis des années on ne réclame rien de ce dernier." Les parodies, les mèmes et des messages virulents sur la page de Canal+ démontrent l'étendue de la colère des abonnés. Megane Fabre nous raconte avoir tenté de retourner les équipements de Canal+, mais l'opérateur lui a signifié qu'elle était toujours sous contrat.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.