Algérie: Angers - Nabil Bentaleb pourrait partir en janvier

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le média sportif croit savoir que l'Olympique de Marseille, Lille ou encore Rennes envisagent de recruter l'ancien joueur de Tottenham. L'Olympique Lyonnais serait également intéressé. On parle aussi de deux autres clubs français de haut niveau et de deux formations engagées en Ligue des champions sans plus de détails.

A en croire Foot Mercato, le milieu de terrain algérien, revenu à son meilleur niveau et auteur de belles performances avec le SCO, est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 et pas des moindres.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.