Ghana: Les Black Stars du Ghana arrivent au Qatar en Bétékéli

Une foule de fans les attendaient à leur hôtel comme le montre la vidéo ci-dessous. A ce Mondial, en plus du Portugal, le Ghana affrontera aussi la Corée du Sud quatre jours plus tard le 28 novembre, puis leur phase de groupes se terminera le 3 décembre face au très attendu Uruguay.

Les 26 du Ghana suivis du staff et du sélectionneur national Otto Addo ont fait leur apparition à l'aéroport avec un style particulier. Ils étaient habillés en tenues traditionnelles de leur pays, en " Bétekeli " comme on les appelle communément en Afrique de l'Ouest.

