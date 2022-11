Burkina Faso: Lutte contre les effets collatéraux du terrorisme- Lancement d'un appel à l'effort de guerre

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Selon l'Unicef, 3,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et 700.000 enfants de moins de cinq ans menacés de malnutrition aiguë dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le nouvel homme fort du Faso a indiqué que les contributions visent à sortir le pays des crises sécuritaire et humanitaire. « Par souci de transparence et de redevabilité, un point mensuel sera fait et un rapport d'exécution bimensuel sera rendu public sur l'état des ressources et leur utilisation », a promis le capitaine Ibrahim Traoré. Si le mercredi 16 novembre, le président de la Transition a renoncé à son salaire de Président pour ne garder que celui d'officier de l'armée afin de « montrer l'esprit de sacrifice » , ses ministres ont aussi cédé 50% de leur salaire de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté.

Les contributions financières sont recevables par paiement mobile et/ou virement bancaire à travers des comptes créés à cet effet, ajoute le document signé par le capitaine Traoré. Les contributions peuvent aussi être en nature et des lieux de stockage seront précisés pour les y transférer. Le Burkina Faso traverse une crise humanitaire sans précédent consécutive à la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes ayant fait des milliers de victimes, alertent plusieurs organisations humanitaires et de la société civile. Près de deux millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à cause des exactions des groupes armés non étatiques.

Près de deux millions de personnes sont déplacées du fait des attaques terroristes, selon le gouvernement. Selon Apanews qui rapporte l’information, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso a annoncé, le vendredi 18 novembre 2022, la mise en place d'un « comité de collecte des contributions de toutes les bonnes volontés pour accompagner l'effort national » dans la lutte contre le jihadisme. Dans un communiqué transmis à cette agence de presse, le chef de l'État burkinabé a précisé que le comité informera l'opinion des « besoins les plus urgents identifiés", recevra "tous les dons sous toutes les formes » et fera un bilan des aides collectées et de leur usage.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.