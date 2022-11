Algérie: Tribunal de Dar El-Beïda - Projection de vidéos montrant des détails du meurtre de Djamel Bensmaïl

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le procès se poursuit cet après-midi contre les 102 accusés dont 4 femmes poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont commission d'actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l'Etat et à l'unité nationale, participation à un homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, incitation à la violence contre les membres de la force publique, incitation à la discrimination et diffusion du discours de haine et autres accusations.

Les vidéos auxquelles se sont référés les services de la police judiciaire dans leurs investigations liées à ce crime, font ressortir les discours de haine et de racisme ainsi que les slogans subversifs de l'organisation terroriste 'MAK' scandés par les accusés pendant et après le crime qui a eu lieu en parallèle avec les incendies ayant ravagé la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que plusieurs wilayas de l'est du pays pendant l'été 2021.

Alger — Le procès des accusés dans le meurtre du jeune Djamel Bensmaïl en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou), s'est poursuivi samedi au Tribunal pénal de première instance de Dar El-Beïda (Alger), par la projection de vidéos diffusées par les accusés sur les réseaux sociaux, montrant des détails du crime et la vague de panique et de terreur provoquée au sein de la population.

