Algérie: Ligue 2 - L'ES Mostaganem prend le large, l'AS Khroub trébuche

Dans le milieu de tableau, l'O Médéa (8e, 11 pts) s'est imposé en déplacement devant le GC Mascara (1-0), tandis que le WA Tlemcen (11e, 8 pts) et l'ASM Oran (14e, 5 pts) d'un côté, tout comme le SKAF Khemis Miliana (9e, 8 pts) et le RC Kouba (12e, 6 pts) de l'autre, se sont neutralisés sur le même score (2-2).

