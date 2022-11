Algérie: Goudjil reçoit des Moudjahidate de la Guerre de libération nationale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Alors que l'Algérie célèbre 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, les Moudjahidate n'ont pas manqué d'évoquer "les faits d'armes et les sacrifices de la femme algérienne qui a combattu, aux côtés de son frère, pour défendre l'intégrité du territoire national contre ses ennemis et ses adversaires et son rôle au lendemain de la libération du pays du joug colonial dans l'édification de l'Algérie indépendante".

Soutenant que l'Algérie nouvelle "connait une dynamique sur les plans interne et externe, marquée par le sérieux et le professionnalisme, source de de fierté pour les Algériens", les Moudjahidate ont exprimé, à ce titre, leur "immense respect" au président de la République, lui souhaitant "plein succès dans ses efforts exceptionnels" et "priant Allah le Tout Puissant de le couvrir de ses bienfaits".

"Des étapes que nous saluons et auxquelles nous rendons hommage, tout en assurant et affirmant solennellement notre pleine adhésion à cette démarche, et nous renouvelons notre fidélité au serment, en s'inspirant de la proclamation du 1 er Novembre 1954 et du testament de nos Chouhada qui sont notre voie et notre référence", ont-elles ajouté.

Relevant que le dossier mémoriel a pris "une nouvelle dimension et un élan sans précédent" depuis l'accession de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême, les Moudjahidate rappellent, dans leur motion, les décisions historiques prises par le Chef de l'Etat et qui témoignent de l'intérêt qu'il porte à cette question, citant, à ce propos, la restitution des crânes des chefs de la résistance populaire, la révision constitutionnelle et l'institution du 08 Mai journée de la mémoire, en sus du lancement d'une chaîne de télévision dédiée à la mémoire et à l'histoire.

Selon la même source, les Moudjahidate présentes ont adressé une motion de reconnaissance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle elles expriment leur "profonde reconnaissance" et leur "immense gratitude" quant à l'intérêt et l'importance que le chef de l'Etat accorde au dossier mémoriel.

