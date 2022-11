Afrique: Un parcours de 60 ans en matière de médiation dans les conflits en Afrique

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Quelques mois après son élection, le président Tebboune avait affirmé, lors de son allocution à l'occasion de la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) en février 2020 à Addis-Abeba, que "l'Algérie nouvelle demeurera attachée à ses principes et engagements, et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le monde".

Dans ce sillage, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a assuré que : "L'Algérie s'érigera en pays pivot qui agira, comme par le passé, en ce qui concerne l'exportation de la paix, de la stabilité et de la sécurité à travers le continent africain, à commencer par l'espace sahélo-saharien, jusqu'aux foyers de tension partout dans le continent".

Concernant la crise du Barrage de la renaissance, l'Algérie contribue à l'effort collectif visant à régler ce différend qui oppose l'Egypte et le Soudan à l'Ethiopie, en privilégiant la voie des négociations entre ces trois pays comme moyen idéal pour parvenir à un accord garantissant les droits de toutes les parties de manière juste et équitable.

En Libye voisine également, l'Algérie, qui promeut la politique de bon voisinage, joue un rôle déterminant dans la résolution de la crise politique et sécuritaire qui frappe ce pays depuis 2011. Sa position repose sur la non-ingérence politique et le rejet de toute intervention étrangère dans la résolution du conflit en Libye, prônant la solution politique à travers un dialogue inclusif inter-libyen.

Ainsi, l'Algérie continue de participer activement à l'extinction de plusieurs foyers de tension dans les pays du Sahel et d'Afrique, notamment au Mali voisin, en sa double qualité de chef de file de la Médiation internationale et président du Comité de suivi de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.

ALGER - Depuis l'indépendance, en 1962, la diplomatie algérienne, désormais clé de voûte de l'Algérie nouvelle, joue un rôle important en matière de médiation pour la résolution des crises et conflits, notamment en Afrique, en s'appuyant sur un nombre de fondements et principes qui constituent la doctrine de la politique extérieure du pays.

