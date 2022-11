Algérie: Habitat - La relance du secteur au menu de la visite de Belaribi dans la wilaya de Bouira

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Et pour que ces aides à l'habitat rural "arrivent sans obstacles" aux citoyens, le ministre a fait savoir qu'un nouveau décret, "sera élaboré pour lutter contre toutes ces contraintes", a-t-il dit , sans donner de plus amples détails.

Il a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de l'Etat à "préserver et à maintenir toujours sa politique sociale envers les citoyens en vue d'améliorer davantage leurs conditions et cadre de vie". A propos de l'habitat rural, le ministre a réitéré l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à cette formule destinée notamment aux communes rurales.

S'exprimant lors d'un point de presse, le ministre a déclaré : "Je ne suis pas ici à Bouira pour distribuer uniquement ces logements, mais aussi et surtout pour réunir les responsables du secteur et les entreprises réalisatrices en vue d'œuvrer à lever toutes les contraintes existantes, et pour booster la cadence de réalisation des différents programmes".

Sur ce programme, 487 logements relèvent du programme de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et 302 autres sont des logements public-locatifs (LPL). a cela s'ajoute la distribution de 248 aides à l'habitat rural.

Bouira — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a passé en revue samedi à Bouira l'état des lieux du secteur et les perspectives de son évolution à travers la wilaya avant de présider une cérémonie de distribution de 1.037 logements et décisions d'aide à l'habitat rural, tous segments confondus.

