Algérie: La jeunesse appelée à poursuivre la marche d'édification et de développement

"Le CSJ, une institution placée sous la tutelle du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, œuvre à s'ériger en porte-voix des jeunes algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays", a-t-il dit, soulignant que "l'action est en cours pour mettre en place une base de données des compétences algériennes à travers le monde, et ce, dans le but d'asseoir des passerelles de coopération avec toutes les compétences en mesure de concourir à l'édification du pays".

Il a appelé, dans ce sens, les responsables du CSJ à "œuvrer de concert pour mettre en place un plan intégré permettant de transmettre la mémoire à la jeunesse d'aujourd'hui". Pour ce faire, "tout un chacun est appelé, notamment les spécialistes dans ce domaine, à participer afin de mettre en lumière les hauts faits du passé et de préserver la mémoire des chouhada, et ce, dans le souci de permettre aux jeunes de se lancer sur la bonne voie pour l'édification de l'Algérie nouvelle".

Pour sa part, le conseiller du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale, M. Abdelmadjid Chikhi a salué la création du CSJ et de l'Observatoire national de la société civile, deux institutions qui viennent "consacrer la contribution de la jeunesse pour accomplir le rôle qui lui incombe dans la renaissance du pays d'une part et la préservation de son histoire, son identité et sa mémoire collective d'autre part".

Lors d'une conférence internationale virtuelle intitulée:"Centralité de la jeunesse dans la renaissance des nations : résistance, libération et construction...Cas de l'Algérie" organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) sous le slogan "Fiers de notre histoire, nous construisons notre avenir", M. Goudjil a rappelé les luttes et les sacrifices de la jeunesse durant la guerre de libération nationale et son rôle dans le recouvrement de la souveraineté nationale.

