Sénégal: Kalidou Koulibaly - " Parfois, les gens me disent que si j'avais choisi la France, j'aurais pu devenir champion du monde "

" Parfois, les gens me demandent pourquoi j'ai choisi de jouer pour le Sénégal plutôt que pour la France. Ils me disent que si j'avais choisi la France, j'aurais pu devenir champion du monde. Je suis né en France et j'ai une culture française, mais personne ne sait que je ne parlais que sénégalais chez moi. Les plats que j'ai mangé c'était sénégalais, j'ai fait le choix du Sénégal pour faire la fierté de mon père et ma mère ", a-t-il révélé.

