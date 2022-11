Ghana: Le Ghana a l'équipe la plus jeune du tournoi, l'Argentine a la plus vieille

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Mexique suit, avec 28 ans et 5 mois. L'Argentine de Lionel Messi est l'équipe avec l'âge moyen le plus élevé du Mondial 2022 (27 ans et 9 mois). À 40 ans et 3 mois, le gardien mexicain Alfredo Talavera est le joueur le plus âgé du tournoi. L'Allemand Youssoufa Moukoko est le plus jeune joueur de Qatar 2022 (18 ans au premier jour du tournoi).

L'équipe nationale masculine des Etats-Unis occupe la deuxième place avec une moyenne d'âge de 25 ans et 2 mois, tandis que l'Équateur complète le top trois avec 25 ans et 6 mois. En face, l'Iran dispose de l'équipe la plus âgée avec une moyenne d'âge de 28 ans et 9 mois.

Selon Livesoccertv.com, le pays d'Afrique est aux côtés des Etats-Unis et de l'Équateur au sommet de la liste des équipes les plus jeunes du tournoi qui se déroule cette année au Qatar. Le Ghana dispose d'une équipe d'une moyenne d'âge de 24 ans et 7 mois, moins que toutes les autres équipes qualifiées pour la compétition.

Le Ghana est en tête des équipes nationales de football avec le plus de jeunes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. En face, l'Argentine dispose de l'équipe avec la moyenne d'âge la plus élevée de la compétition.

