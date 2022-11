Sénégal: Van Dijk, " Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer contre Mané "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Je me sens mal pour lui (Mané) de manquer la Coupe du monde. Le tournoi mérite les meilleurs joueurs du monde. Et il en fait définitivement partie. C'est aussi un très bon ami à moi. Donc je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir jouer contre lui. Le Sénégal a assez de joueurs pour le remplacer. Mais ils ne sont pas comme lui. Mané est dans une catégorie différente. ", a déclaré Van Dijk à ESPN Pays-Bas selon LFCOffside.

Le Néerlandais et l'attaquant sénégalais du Bayern Munich ont été coéquipiers à Liverpool, avant le départ de ce dernier l'été dernier. Alors que Van Dijk attendait un affrontement contre Mané lors de leur match d'ouverture le 21 novembre, le Lion de la Tréanga est forfait, à cause d'une blessure au genou. Sans leur buteur, les chances du Sénégal dans le Groupe A contre les Pays-Bas, l'Equateur et le Qatar semblent diminuées.

