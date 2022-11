Afrique: 25-ème CAN de Handball féminine (Coupe du président/classement) - Le Maroc bat le Cap Vert par 29 à 24

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

A signaler que les quatre premiers de ce tournoi, l'Angola, le Cameroun , le Congo et le Sénégal, se sont qualifiés pour la prochaine coupe du Monde féminine, prévue du 30 novembre au 17 décembre 2023 au Danemark, en Suède et en Norvège.

Pour la finale de cette 25-ème CAN, l'équipe nationale camerounaise, qui a éliminé le Sénégal, affrontera, samedi à 19h, l'Angola, la nation la plus titrée avec 14 trophées, qui a disposé du Congo en demi-finale.

Dans un autre match pour les 5-ème et 6eme places de ce tournoi, disputé hier vendredi la Tunisie a battu la République démocratique du Congo par 28 à 24 (13-10 à la mi-temps). Quant à l'équipe de Côte d'Ivoire, elle a disposé de l'Egypte par 27-24 (17-12, mi-temps) dans le cadre du match de classement pour la 7-ème et 8-eme place.



