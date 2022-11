Afrique: Une Francophonie décomplexée

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

'La Francophonie doit rester un trait d'union pour éviter que les tensions ne dégénèrent en conflits', a souligné l'ancienne cheffe de la diplomatie rwandaise, prônant une 'Francophonie décomplexée' et 'plus soudée' dans 'l'élaboration de positions communes' pour aller vers un 'multilatéralisme repensé'. Elle a cité les nombreuses 'tempêtes' traversées par la planète, notamment la pandémie de Covid-19 ainsi que les défis environnementaux et technologiques.

