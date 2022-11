Algérie: Environnement - L'enfant algérien jouit d'une attention particulière

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ont pris part à cette rencontre, les ministres de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, de la Communication, Mohamed Bouslimani, de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, ainsi que la déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi.

Répondant à ces interrogations, les ministres ont mis l'accent sur les efforts nationaux déployés en matière de préservation de l'environnement et de prévention des effets des changements climatiques, outre les dispositions et mesures prises en matière de protection de l'enfance.

Cette rencontre a été marquée par la participation d'enfants ayant représenté l'Algérie au Parlement arabe de l'enfant, qui ont posé des questions sur les dispositions et mesures prises pour préserver l'environnement et protéger les enfants des effets du changement climatique.

La législation sur la protection de l'enfance a été renforcée dans son volet relatif à la sensibilisation à l'environnement, à travers le plan de communication élaboré par le secteur de la solidarité nationale au profit de la famille, a fait savoir Mme Krikou qui a présidé une rencontre au Centre international des conférences (CIC), Abdellatif Rahal, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, à laquelle ont assisté le Conseiller du président de la République, chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, des ministres et des représentants d'organismes nationaux.

