Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Novembre 2022

La 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné, le ministre camerounais Jean de Dieu Momo, à 1 000 euros d’amende, 4 000 euros de dommages et intérêts à verser à sa victime et 2 000 euros de frais de justice à rembourser, rapporte notre confrère Jeune Afrique. L'avocate d'origine camerounaise Félicité Esther Zeifman, avait saisi la justice française après avoir. (Source : Cameroun24)

Faire sans Sadio Mané, son maître à jouer qui lui a permis de gravir les échelons du football africain et de devenir champion d'Afrique, voilà une donne qui ne va pas faciliter la tâche des Lions de la Téranga et surtout celle de son sélectionneur, Aliou Cissé. Touché lors d'un match de championnat du Bayern Munich contre le Werder Breme, Sadio Mané sera donc absent de ce Mondial. (Source : Le Point)

