Congo-Kinshasa: Maniema - Le bureau de l'assemblée provinciale visé par une pétition

De ce fait, selon eux, chaque membre du bureau visé n'a plus compétence de poser un quelconque acte au nom et pour le compte de l'assemblée provinciale du Maniema, à dater de ce jour.

"Nous, députés provinciaux du Maniema, prenons la ferme décision de déchoir les membres du bureau de notre institution. En effet, l'opinion retiendra que notre province vient de rater un rendez-vous ultime : l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maniema à cause de la lâcheté ainsi que de la prise en otage de ce bureau qui a failli à son rôle régulateur dans ce processus", indique la déclaration des pétitionnaires lue par l'un d'entre eux, Marcelin Muteba.

