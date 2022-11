Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Les chefs coutumiers demandent la mise en place effective de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" On doit désormais renvoyer toute lettre de contestation adressée aux autorités politiques aux seules instances compétentes qui sont actuellement les commissions consultatives de règlement de conflits coutumiers. C'est que nous faisons au Nord-Kivu. Cela a suffisamment évolué et les chefs coutumiers par eux-mêmes résolvent leurs problèmes et on a stabilisé suffisamment d'entités qui étaient en proie aux conflits ", a indiqué Joachim Siryaki.

Le chef de division provinciale de la décentralisation et réformes institutionnelles du Nord-Kivu, Joachim Siryaki, qui est venu partager son expérience au Sud-Kivu, a expliqué qu'avec cette commission, la charge de la gestion et règlement des conflits coutumiers devra revenir aux seuls chefs coutumiers par la médiation des pairs.

