Congo-Kinshasa: Marche de soutien aux FARDC organisée à Kabinda, Mwene-Ditu et Kolwezi

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Kolwezi (Lualaba) ce samedi 19 novembre pour manifester leur soutien aux FARDC et au Président de République. Elles sont parties de plusieurs coins de la ville et même de la périphérie. Elles ont toutes convergé à la grande place de la poste dans la commune de Dilala portant des calicots ayant de messages d'encouragement aux forces armées et à leurs familles.

Il suggère aux chefs des services et aux ministres provinciaux de contribuer avec plus d'un dollar américain.

" Nous disons non à la complicité de la communauté internationale ; Non à la balkanisation du territoire national ; Non à l'agression de la RDC par le M23 ".

C'est depuis tôt le matin que les députés provinciaux conduits par le président de l'assemblée provinciale, le gouverneur de province et tout son gouvernement, les organisations de la société civile, les partis politiques, les associations des jeunes et des femmes ainsi que les agents et fonctionnaires de l'Etat étaient dans les rues pour répondre à l'appel de mobilisation lancé par le gouverneur de province.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.