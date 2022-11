Cameroun: Simon Ngapandouetnbu sur sa participation à la Coupe du Monde - " C'est une dinguerie "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Pour moi, c'était vraiment une dinguerie de participer à la Coupe du Monde à cet âge-là ! Surtout avec mon pays de naissance et celui de mes parents. J'avais fait une première sélection en Corée avec eux, et le groupe a été très cool avec moi. De plus, j'ai la chance d'être avec d'anciens Marseillais comme Olivier Ntcham et les autres (Georges-Kévin Nkoudou, André-Franck Zambo-Anguissa). Et puis il y a le gardien André Onana qui m'a beaucoup parlé ", a affirmé Simon Ngapandouetnbu dans une interview.

