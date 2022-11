Ghana: André Ayew envoie un message aux fans avant Ghana vs Uruguay

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Car, jouer la Coupe du monde, c'est en fait toute l'Afrique, pas seulement le Ghana seul. Et c'est vraiment tout ce sur quoi nous avons l'intention de nous concentrer. Nous avons de la qualité dans cette équipe, les joueurs sont déterminés à entrer dans l'histoire, nous sommes donc ici pour en tirer le meilleur parti. ", a déclaré Ayew pour qui, il s'agira de la troisième Coupe du monde de la FIFA, après 2010 et 2014.

C'était ce match regrettable, où Luis Suarez a empêché un but de la main, avant que Asamoah Gyan ne rate le pénalty sifflé pour la faute. Cela a marqué tout un continent, l'Afrique. Et alors que certains fans s'attendent à un revanche, Ayew dit non à ça. " Le football ne consiste pas à se venger. Nous voulons simplement gagner et rendre notre pays fier. Nous devons faire de notre mieux pour rendre le continent fier. ", a confié l'attaquant de 32 ans.

