Cameroun: Coupe du monde - Samuel Eto'o critiqué après un nouveau message aux Lions indomptables

" (... ) Soyez de bons militaires pour vos généraux, foncez ! S'il y a meilleur que nous, on comprendra mais je suis convaincu qu'il y a pas meilleur que nous et vous l'avez prouvé, vous l'avez prouvé (... ) Franck (Anguissa) est arrivé et on sait ce qu'il va apporter dans cette équipe. Les gars prenez vos responsabilités et amusez-vous. Le reste, nous nous allons vous protéger. Bon match les gars et bonne compétition " , a déclaré le président de la Fédération Camerounaise de Football.

Depuis son élection à la tête de la Fecafoot, Samuel Eto'o est plus proche que jamais des Lions Indomptables. Plus d'une fois, il a fait des discours à la place du sélectionneur et les avais étaient partagés.

