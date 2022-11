Congo-Kinshasa: L'UNICEF organise une marche de santé pour commémorer la journée de l'enfance

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" C'est ma première fois de faire une marche de faire des kilomètres en train de marcher. Je suis émue de joie et puis je me sens bien ".

" Pour cette année à l'international, on avait misé de faire la célébration sur l'inclusion pour chaque enfant et, donc, en RDC, on a travaillé à la promotion des droits de l'enfant à travers le sport. Le slogan qui a été retenu : 'un enfant, un droit, un sport', cela pour (pouvoir) voir que le sport ce n'est pas seulement une gymnastique mais c'est aussi un droit pour chaque enfant ".

Cette année, l'UNICEF a mis en place une stratégie de communication et de plaidoyer reliant l'organisation, le sport et l'enfance. Jean-Pontien Tshibamba, coordonnateur national du Réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants, explique :

Partie de la place des évolués, elle a connu son point de chute à UtexAfrica en passant par le boulevard Tshiatshi. Cette marche sert de sensibilisation à la santé, au sport et aussi un plaidoyer et les enfants sont émus d'y avoir participé.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé une série d'activités à Kinshasa dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfance. La première est la marche de santé, qui a réuni ce samedi 19 novembre, une cinquantaine d'enfants de Kinshasa et d'autres partenaires de l'UNICEF dont la division provinciale de genre, famille et enfant.

