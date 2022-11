Congo-Kinshasa: Sommet de la Francophonie - La délégation de la RDC refuse de prendre part à la photo officielle aux cotés de Paul Kagame

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Faisant face à une guerre injuste dans la région du Kivu, la République démocratique du Congo a accepté de participer à ces assises principalement pour faire entendre sa voix et dénoncer cette énième agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23, qui cause de graves dégâts notamment sur le plan humanitaire. Selon la même dépêche, la RDC entend également réaffirmer sa détermination à abriter la 9eme édition des Jeux de la Francophonie, qui se tiendront entre juillet et août 2023 à Kinshasa.

Kinshasa accuse en effet Kigali de soutenir la rébellion du M23, qui occupe une partie de la province du Nord-Kivu depuis quelques mois. Le président Kagame a par ailleurs accepté d'aider le facilitateur Uhuru Kenyatta à obtenir le cessez-le-feu et le retrait du M23 des positions conquises, indique un communiqué de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) publié vendredi 18 novembre.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

