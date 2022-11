Nigeria: Le Groupe Vigilante d'Umueri a libéré un prêtre catholique enlevé 24 heures plus tôt

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les unités de vigilants ne se contentent pas d'assurer la sécurité par le biais de patrouilles, elles font également office de gardiens lors d'événements sociaux tels que les funérailles, les mariages, les cérémonies traditionnelles et religieuses, etc.

Le Groupe Vigilante a récemment été officiellement reconnus par le gouvernement de l'État d'Anambra. Un projet de loi prévoit des dispositions dans le budget pour ce groupe, faisant ainsi de l'organisation un groupe de sécurité reconnu et payé par le gouvernement. Des groupes similaires existent également dans d'autres États de la Fédération nigériane, car la police fédérale ne peut garantir à elle seule la sécurité de l'intérieur du pays (plus de 924 000 km2) peuplé de plus de 200 groupes ethniques aux coutumes et traditions différentes.

Selon le président général de la communauté Umueri, Johnny Chukwudi Metchie, "après l'avoir enlevé, les ravisseurs l'ont emmené à Enugu puis à Nteje, où ils espéraient le garder dans une chambre d'hôtel, mais l'hôtel était complet. Les kidnappeurs l'ont ensuite déplacé à Otuocha, et l'ont gardé dans un bâtiment abandonné, en attendant que sa famille paie une rançon". Mais une équipe du groupe d'autodéfense Umueri a réussi à intercepter l'un des ravisseurs du prêtre, qui a ensuite conduit les autodéfenseurs à l'endroit où il était détenu et à sa libération.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.