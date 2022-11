Afrique de l'Est: Le président du Rwanda en faveur d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les membres de l'ACERB assurent également le peuple congolais de leur "proximité et de leurs prières pour la consolidation de la paix en RDC et dans toute la sous-région".

"Nous, évêques de l'ACERB (Association des Conférences épiscopales du Rwanda et du Burundi), exprimons notre solidarité et notre proximité spirituelle avec le peuple congolais, en proie à une violence meurtrière". "Nous exhortons toutes les parties au conflit à revenir à la table du dialogue et des négociations pour résoudre leurs conflits de manière pacifique sans compromettre la vie de personnes innocentes."

Une note apaisante dans les relations entre la RDC, le Rwanda et le Burundi (un pays qui a lui-même ses propres militaires déployés dans l'Est congolais) provient d'une note conjointe des évêques du Rwanda et du Burundi.

Malgré le début de la médiation de l'ancien chef d'État kenyan, les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont poursuivis hier, 18 novembre, sur plusieurs fronts dans l'est de la RDC.

L'avancée du M23, en plus de susciter une grande appréhension dans l'est de la RDC, a provoqué de vives tensions entre Kigali et Kinshasa, dont le gouvernement accuse les troupes rwandaises d'avoir pénétré en territoire congolais pour soutenir le M23. Kigali accuse à son tour la RDC de collusion avec les FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), des rebelles hutus rwandais établis en RDC depuis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.

Kinshasa — " Le président rwandais Paul Kagame a accepté d'assister le facilitateur de la CAE pour inciter le M23 à cesser le feu et à se retirer des territoires conquis ", indique un communiqué de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) pour la paix en République démocratique du Congo.

