Afrique: Soudan participe à l'exposition internationale des industries et de technologie à Addis-Abeba

Le Soudan est représenté à l'exposition par un certain nombre de compagnies, dirigées par Al-Mushriga Company for Trade and Industry, Muawiya Al-Berair Companies' Group, et une délégation de l'Union des Hommes d'Affaires Soudanais.

L'exposition a été inaugurée par le Ministre de l'Industrie et du Commerce et le Ministre Ethiopien de l'Investissement, en présence du staff de l'Ambassade du Soudan en Ethiopie.

Khartoum — Le Soudan participe à la cinquième exposition internationale des industries et de technologie dans la capitale Ethiopienne, Addis Abeba, avec une délégation dirigée par le représentant du Ministère du Commerce et de l'Approvisionnement, Manal Maher, le directeur du pavillon d'exposition et Yara Services and Exhibitions Company.

