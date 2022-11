Cote d'Ivoire: Recettes non fiscales - Les recommandations pour optimiser leur recouvrement

Des recommandations qui devraient permettre d'optimiser le recouvrement des recettes non fiscales. Le jeudi 27 octobre 2022 au Plateau, à la faveur d'un atelier de formation des comptables publics sur l'optimisation du recouvrement des recettes non fiscales, les différentes commissions mises en place ont passé en revue les recettes non fiscales recouvrées par les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux (EPN). Et ce, pour faire des propositions visant à améliorer les choses.

Ainsi les participants ont formulé quinze recommandations. Ce sont : développer et déployer à l'échelle nationale la plateforme TresorPay-TresorMoney, la rendre exclusive et obligatoire pour le recouvrement des recettes non fiscales ; créer une synergie d'actions entre les différentes administrations dans le but d'uniformiser l'utilisation de la plateforme TresorPay-TresorMoney dans l'ensemble des EPN ; concevoir une procédure d'admission en non-valeur ou d'annulation des créances irrécouvrables et élaborer un plan d'actions de recouvrement des recettes non fiscales à évaluer périodiquement avec les ordonnateurs .

A l'ouverture de cet atelier organisé par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, Sanogo Bafétégué, Dga du Trésor a invité les comptables publics à œuvrer pour la redynamisation de l'activité du recouvrement des recettes non fiscales. D'autant plus que la mobilisation de cette nature de recettes qui est l'apanage du Trésor public est insatisfaisante eu égard aux attentes et aux potentialités offertes par le dynamisme de l'économie ivoirienne.

Les recommandations formulées devraient donc permettre de créer les conditions d'une optimisation du recouvrement des recettes non fiscales.