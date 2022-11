Cote d'Ivoire: 18e Sommet de la Francophonie- Abidjan renforce son partenariat avec le Québec

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Lors de la visite du village de la Francophonie et principalement du stand de la Côte d'Ivoire, en compagnie du ministre ivoirien de la communication et de l’économie numérique, Amadou Coulibaly, Françoise Remark a dit souhaiter voir l’espace francophone « grandir et s’enrichir afin qu’il impacte les populations ».

Les relations entre Abidjan et le Québec vont connaître, selon elle, un nouveau tournant, profitable aux populations. « Je me propose de me rendre à Abidjan à la fin du mois de janvier pour continuer notre relation. Nous avons parlé de partenariat en audiovisuel et sur d’autres sujets. La Côte d’Ivoire pourrait aussi partager sa culture au Québec », a déclaré Martine Biron.

Pour Martine Biron, ajoute la source gouvernementale des accords de partenariat existent entre les deux pays dans le domaine de l’éducation et de la culture. « Il est question maintenant de renforcer ces relations, mais bien plus, aller au-delà, notamment sur le volet économique et du développement », a-t-elle précisé. Elle a affirmé que son pays entend développer ses investissements en Côte d’Ivoire et en Afrique.

À la faveur du XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba (Tunisie), la ministre de la culture et de la francophonie de Côte d’Ivoire, Françoise Remarck, a échangé, le vendredi 18 novembre 2022, avec la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron. A- t-on appris ce soir du 20 Novembre 2022 de sources officielles à Abidjan.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.