Afrique: L'équipe de Tunisie prépare son premier match - L'attente fébrile !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ou le gardien de but poursuit l'aventure du Mondial ou il doit être remplacé par un autre joueur. On saura donc aujourd'hui si Ben Saïd prendra finalement part à la Coupe du monde du Qatar ou si son malheur ferait le bonheur d'un autre.

C'est dans cet état d'esprit que Jalel Kadri et ses hommes devront aborder leur premier match contre une grande nation de football, le Danemark. Certes, le titre phare du Danemark demeure le titre de champion d'Europe remporté en 1992 et que depuis, son palmarès n'a été enrichi que par le trophée de la Coupe des confédérations brandie en 1995, le Danemark reste un adversaire coriace au style de jeu bien propre à lui.

La réussite du match d'ouverture n'est pas associée forcément à la victoire. L'essentiel est de ne pas perdre. Livrer une belle prestation en tenant tête à un adversaire d'un calibre supérieur et faire match nul avec lui, ce serait déjà un bon début. Le battre serait mieux et s'apparenterait à un exploit.

Les observateurs les plus avertis vous le diront : le premier match d'un tournoi de grande envergure a son importance. C'est qu'il vaut mieux réussir son entrée en lice pour pouvoir aller le plus loin possible.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.