Gabon: La province du Moyen-Ogooué touchée par de fortes inondations

La route nationale numéro 2 qui relie Libreville à Yaoundé au Cameroun menace de s'effondrer à divers endroits à cause des glissements de terrain. La circulation y est ralentie. Aujourd'hui, les autorités sanitaires craignent des risques d'épidémie de choléra. Et le gouvernement a promis son aide aux sinistrés. Il soutient que cette abondante pluviométrie est la conséquence du changement climatique.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, un habitant de Lambaréné fait un tour de ville en pirogue. Caméra au poing, il filme les dégâts. Des maisons sont envahies par l'eau, les toilettes et les cuisines sont englouties et les écoles et églises sont fermées.

Au Gabon, la pluie continue à faire de grands dégâts. Le 21 octobre dernier, à Libreville, sept personnes d'une même famille sont mortes suite à un glissement de terrain. Et la situation est actuellement très préoccupante dans le centre du pays notamment dans la province du Moyen-Ogooué dont Lambaréné est la capitale. Dans cette province, toutes les villes et tous les villages sont inondés.

