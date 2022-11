Afrique de l'Est: Le 18e sommet de la Francophonie marqué par les vives tensions entre le Rwanda et la RDC

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Rappelons également que le président congolais, Félix Tshisekedi n'a même pas fait le déplacement, alors que la RDC est pourtant le plus grand pays de la Francophonie. Là aussi, poursuit le membre de la délégation congolaise avec qui nous avons pu nous entretenir " c'est un message que nous avons voulu passer et nous allons continuer de faire passer des messages de ce genre ".

On a pu sentir cette tension dès l'ouverture du sommet puisque le Premier ministre congolais, Sama Lukonde, a boycotté la photo officielle des chefs d'États et de gouvernement. Du côté de la délégation congolaise, on explique que " c'est un signe voulu de désapprobation ". " On ne peut pas nous afficher sur une photo avec le président Paul Kagamé " qui lui était bien présent, nous disait une source.

Alors, face aux soupçons de parti pris, la porte-parole de la secrétaire générale, Oria Vande weghe, le dit : " Oui, Louise Mushikiwabo a été ministre des Affaires étrangères de son pays, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle représente 88 États et gouvernements. C'est certes délicat à gérer, mais c'est la réalité du multilatéralisme ", estime-t-elle.

" Elle est un peu sortie de sa neutralité ", nous disait, ce dimanche matin, un membre de la délégation congolaise qui accuse Louise Mushikiwabo de prendre " fait et cause pour le Rwanda ", ce qui, selon lui, " donne une indication que l'organisation qu'elle dirige ne peut véritablement jouer un rôle dans la résolution de la crise ".

L'Organisation internationale de la francophonie (OIF) est sur le point de prendre fin à Djerba, en Tunisie. Les chefs d'États et de gouvernement ont évoqué la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Une résolution doit être adoptée sur le sujet, mais en coulisses, la Francophonie est une nouvelle fois menacée de cacophonie.

