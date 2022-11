Centrafrique: "Bangui fait son cinéma", un festival pour accompagner les jeunes artistes

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Déjà avoir un festival comme ça, cela permettra à ceux qui débutent ou ceux qui n'ont pas de gros moyens de se faire valoir car on a des producteurs qui viennent aussi de partout et cela va leur permettre de se vendre, mais aussi et surtout de se former -je mets vraiment l'accent sur la formation- pour leur donner une chance ", précise Sylviane Gboulou, directrice du festival.

Long métrage, court métrage, série TV, documentaire... Chaque catégorie aura, dans une semaine, son " Bantou d'or ", une statuette de tête de lion qui récompense les lauréats. " Bangui fait son cinéma " en est à sa 3e édition et espère, en plus de valoriser les films, accompagner des artistes centrafricains.

