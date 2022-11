Cameroun: Comment s'apprête-t-on à vivre le Mondial?

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Les Lions doivent remporter cette compétition", nous dit cette femme. Quid des diverses polémiques sur la situation des droits de l'homme au Qatar ? Un débat hypocrite et à géométrie variable pour beaucoup: " Je vais commencer par dire que ceux qui appellent au boycott n'auraient pas dû simplement permettre que leur sélection prenne part à cette Coupe du monde. Si vous voulez boycotter, boycottez véritablement! Il faut être conséquent. Il faut être cohérent. C'est une indignation à géométrie variable, à tête chercheuse, tout le procès qui est fait au Qatar notamment sur les droits de l'homme ". Ainsi au pays de Samuel Eto'o et de Roger Milla, le foot sera toujours roi.

" J'ai acheté une deuxième télévision et je l'ai mise dans ma chambre parce que je ne veux pas discuter la télécommande avec mes enfants. Les Lions, chaque fois qu'ils vont jouer, je vais dans ma chambre et je la ferme. Là, je mettrai le match et je vais vibrer au rythme de cette Coupe du monde ", nous dit cette Camerounaise.

